Le prime parole di Beltran: “Fiorentina grande opportunità per la mia carriera”

Lucas Beltran è arrivato all’aeroporto di Fiumicino, dove ora si metterà subito in viaggio per raggiungere Firenze. Dopo lo sbarco a Roma, El Vikingo ha rilasciato le sue prime parole al TgRai: “Sono molto contento, è un’opportunità importante per la mia carriera. Spero di essere presto in città per mettermi a disposizione dell’allenatore”.

Foto: Instagram Fiorentina