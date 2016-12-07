Le otto squadre che scendono dalla Champions all'Europa League. C'è il pericolo Tottenham se la Fiorentina...

Finiti i gironi di Champions League emergono le otto squadre che verranno a giocarsi l'Europa League. Quattro in prima fascia, quattro in seconda...

Sì è conclusa oggi la fase a girone della Champions League, e con la fine della fase a girone abbiamo anche la lista delle 8 squadre che retrocedono in Europa League. Quattro di queste squadre saranno possibili avversarie di chi arriverà primo nel girone di Europa League, altre quattro invece saranno possibili avversarie per cui arriverà secondo nel girone di Europa League.

Queste le squadre retrocesse dalla Champions che non saranno teste di serie nel sorteggio e quindi possibili avversarie della Fiorentina in caso di primo posto: Ludogorets; Borussia Moenchengladbach, Rostov, Legia Varsavia

Queste invece le squadre retrocesse dalla Chanpions che saranno possibili avversarie di chi arriverà secondo in Europa League: Besiktas, Tottenham, Lione, Copenaghen