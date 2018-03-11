"Le lacrime di un'intera città, il legame da qui all'eternita" lo striscione della Fiesole per Astori
La Curva Fiesole ha dedicato anche uno striscione molto toccante ed emozionante al capitano della Fiorentina Davide Astori. Ecco lo striscione dei tifosi viola esposto a inizi partita:Firenze, stadio...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 13:36
La Curva Fiesole ha dedicato anche uno striscione molto toccante ed emozionante al capitano della Fiorentina Davide Astori. Ecco lo striscione dei tifosi viola esposto a inizi partita: