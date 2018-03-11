Labaro Viola

"Le lacrime di un'intera città, il legame da qui all'eternita" lo striscione della Fiesole per Astori

La Curva Fiesole ha dedicato anche uno striscione molto toccante ed emozionante al capitano della Fiorentina Davide Astori. Ecco lo striscione dei tifosi viola esposto a inizi partita:Firenze, stadio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 13:36
"Le lacrime di un'intera città, il legame da qui all'eternita" lo striscione della Fiesole per Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Curva Fiesole
Astori
Condividi

La Curva Fiesole ha dedicato anche uno striscione molto toccante ed emozionante al capitano della Fiorentina Davide Astori. Ecco lo striscione dei tifosi viola esposto a inizi partita:

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok