Le formazioni di Barcellona-Inter, Borja Valero titolare. Gioca Rafinha al posto di Messi
Ecco le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter:BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. A disposizione: Cilles...
Ecco le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter:
BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. A disposizione: Cillessen, Chumi, Semedo, Vidal, Dembele, Malcom, Munir. Allenatore: Valverde.
INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. Panchina: Padelli, De Vrij, Ranocchia, Vrsaljko, Politano, Keita Baldé, Martinez. Allenatore: Spalletti.
Arbitro: Hategan (Romania).
Assistenti: Sovre – Gheorghe.
Quarto uomo: Ghinguleac.
Addizionali: Petrescu – Coltescu.