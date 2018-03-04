Le condoglianze del Barcellona, Valverde: "Un abbraccio a club e famiglia."

Ha parlato il tecnico del Barcellona Valverde dopo la partita contro l'Atletico:“Il nostro staff tecnico e tutti i giocatori mandano un abbraccio alla famiglia di Davide Astori e al calcio italiano."

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2018 19:16

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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