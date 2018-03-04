Le condoglianze del Barcellona, Valverde: "Un abbraccio a club e famiglia."
Ha parlato il tecnico del Barcellona Valverde dopo la partita contro l'Atletico:“Il nostro staff tecnico e tutti i giocatori mandano un abbraccio alla famiglia di Davide Astori e al calcio italiano."
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 19:16
Ha parlato il tecnico del Barcellona Valverde dopo la partita contro l'Atletico:“Il nostro staff tecnico e tutti i giocatori mandano un abbraccio alla famiglia di Davide Astori e al calcio italiano."