Girano sui social le immagini delle condizioni delle curve dello stadio Franchi di Firenze. Curve, lo ricordiamo, che non si possono abbattere o modificare per via della sopraintendenza che ne tutela lo stato. Lo stadio Franchi è considerato un monumento ed è a tutela del ministro dei beni culturali. Qualche giorno fa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha definito lo stato del Franchi una porcheria. Ecco le foto dello stato delle curve dello stadio di Firenze