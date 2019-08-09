Labaro Viola

Le cifre dell'operazione Pulgar. Oggi visite, ufficializzazione ed infine presentazione

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il cileno Erick Pulgar arriva alla viola per circa 10 milioni di euro + un 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista guadagnerà poco meno di 1,5 mili...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 10:20
Le cifre dell'operazione Pulgar. Oggi visite, ufficializzazione ed infine presentazione -
News
Fiorentina
Bologna
Pulgar
Condividi

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il cileno Erick Pulgar arriva alla viola per circa 10 milioni di euro + un 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista guadagnerà poco meno di 1,5 milioni bonus compresi. Oggi il classe '94 completerà l'iter burocratico poi verrà ufficializzato e presentato.

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok