Le cifre dell'operazione Pulgar. Oggi visite, ufficializzazione ed infine presentazione
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il cileno Erick Pulgar arriva alla viola per circa 10 milioni di euro + un 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista guadagnerà poco meno di 1,5 mili...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 10:20
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il cileno Erick Pulgar arriva alla viola per circa 10 milioni di euro + un 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista guadagnerà poco meno di 1,5 milioni bonus compresi. Oggi il classe '94 completerà l'iter burocratico poi verrà ufficializzato e presentato.