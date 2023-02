Le 8 possibili avversarie della Fiorentina, dal Villareal al West Ham, fino al Basaksehir e Nizza

Oggi la Fiorentina conoscerà oggi il nome dell’avversario in Conference League per gli ottavi di finale, andata si giocherà a Firenze il 9 marzo, il ritorno il 16 marzo in trasferta. Il sorteggio sarà possibile seguirlo in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina e trasmesso anche su Labaro Viola. Queste le otto possibili avversarie della squadra viola

AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nice (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

