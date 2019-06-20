"Lazzari niente Fiorentina, è gia della Lazio. Borja Valero guadagna troppo, ostacolo insormontabile, niente ritorno a Firenze"

Ecco quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com riguardo la Fiorentina:"Si sta muovendo molto anche Daniele Pradè, carico per il ritorno a Firenze. Vuol costruire una squadra tecnica, fat...

Ecco quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com riguardo la Fiorentina:

"Si sta muovendo molto anche Daniele Pradè, carico per il ritorno a Firenze. Vuol costruire una squadra tecnica, fatta per giocare bene. Ha sondato tanti giocatori, alcuni come Bennacer e Inglese sono i primi della lista, invece s’è dovuto fermare su Lazzari che piaceva moltissimo. Tentativo serio, ma inutile: il giocatore è già della Lazio che si era mossa da molto tempo con la Spal offrendo Cataldi e Murgia, due centrocampisti che piacciono a Semplici. Affare praticamente fatto. Infine Borja Valero tornerebbe volentieri a Firenze per portare carisma ed esperienza, ma i tre milioni netti di ingaggio sono un ostacolo insormontabile anche per la viola di Commisso."