Lazio-Fiorentina partita ad alta tensione: nervi saldi, concentrazione e riscatto. Non sarà una notte come le altre 

Fiducia ribadita nei confronti di Palladino

Nervi saldi, concentrazione, voglia di rivincita. Di riscatto. Di ripartenza. No, non sarà una notte come tutte le altre quella che vede la Fiorentina in campo all'Olimpico contro la Lazio.

Non lo sarà perché la squadra e Palladino si giocano molto di più dei tre semplici (ma preziosissimi) punti da aggiungere alla classifica. La Fiorentina, a Roma, tanto per chiarire, ribadire e sottolineare il concetto, si gioca gran parte del futuro. Il meccanismo, bello e vincente, dei mesi scorsi, si è spento sei giornate fa, da quando cioè, la squadra viola ha messo insieme (appunto in sei partite) appena due punticini. Niente. Crisi profonda, mercato finito in stallo dopo il colpo Folorunsho, ombre sulla panchina di Palladino. Incredibile ma tutto amaramente vero.

A questo ha finito per aggiungersi l'ansia portata dal calendario, con la Fiorentina attesa stasera da una delle trasferte più insidiose della stagione.

Serviranno motivazioni a livello psicologico, essenziali per provare a fare risultato all'Olimpico. Ma servirà anche un atteggiamento tattico perfetto e Palladino, tutto questo l'ha chiesto al suo gruppo in due momenti diversi. Dal patto del sushi, con la cena di metà settimana, agli allenamenti al Viola Park, Palladino ha voluto far capire ai suoi che tutto può tornare bello e credibile come era tempo tempo fa. Un concetto, questo, che però appare come un obbligo dopo tutto quello che è andato nella direzione sbagliata delle ultime settimane.

La società ha ribadito fiducia all'allenatore e magari aspetta che in Italia sbarchi di nuovo Commisso per rileggere con i suoi uomini (da Ferrari a Pradè) quanto accaduto e mettere a fuoco le soluzioni (quelle extracampo, come il mercato) da concretizzare per ristabilizzare futuro e ambizioni della Fiorentina. Lazio-Fiorentina si preannuncia così una sfida ad altissima tensione. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-fiorentina-balla-1-milione-tra-domanda-e-offerta-e-una-richiesta-di-palladino/286222/#google_vignette