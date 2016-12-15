"Lazio-Fiorentina irregolare, incomprensibile che i viola accettino"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai interviene a Radio Blu, andando su tutte le furie per la prossima gara della viola: “Lazio-Fiorentina è una partita irregolare. La Lazio ha avuto...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2016 16:04

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