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"Lazio-Fiorentina irregolare, incomprensibile che i viola accettino"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai interviene a Radio Blu, andando su tutte le furie per la prossima gara della viola: “Lazio-Fiorentina è una partita irregolare. La Lazio ha avuto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2016 16:04
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Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai interviene a Radio Blu, andando su tutte le furie per la prossima gara della viola: “Lazio-Fiorentina è una partita irregolare. La Lazio ha avuto otto giorni per preparare la gara, mentre la Fiorentina dovrà fare tre partite in sette giorni. Trovo incomprensibile che la Fiorentina abbia accettato tutto questo, anche se il regolamento dice che le partite rinviate del girone di andata, vanno disputate prima che questo finisca, sarebbe dovuta andare in Lega a fare le proprie rimostranze. Questa è slealtà sportiva”.

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