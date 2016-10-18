"I lavori per il nuovo stadio della Fiorentina inizieranno nel 2018, entro il 2021 sarà tutto pronto"

Arrivano buone notizie dal comune di Firenze: "Il progetto ci sarà entro fine anno, 2017 anno decisivo

A Radio Bruno ha parlato l'assessore all'urbanistica di Firenze Lorenzo Perra, queste le sue parole sul nuovo stadio della Fiorentina: “Entro il 31 dicembre di questo anno la Fiorentina presenterà il progetto definitivo del nuovo stadio, la società l’ha detto anche pubblicamente. Il progetto è il documento con cui il Comune dovrà bandire il project financing. Il 2017 dovrebbe essere l’anno in cui dovrebbe esser fatta la gara per la gestione dello stadio e delle opere connesse. I lavori dovrebbero iniziare a fine 2018 per il nuovo stadio e per la cittadella annessa. Nel 2020 o 2021 potrebbe essere tutto pronto e così la Fiorentina avere il suo grande investimento"