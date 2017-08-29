Laurini: "Un sogno essere qui a 28 anni. Ieri alle 9 mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto..."

Sono un terzino destro ma posso giocare anche a sinistra. Sono un laterale difensivo. Mi ha chiamato subito Saponara" si presenta il nuovo acquisto Laurini

Vincent Laurini si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore della Fiorentina. Queste le sue parole:

"A 28 anni arrivare qui è un sogno. La posizione? Gioco laterale destro, ma posso giocare anche sull’altro lato. Sono un terzino più portato per la fase difensiva. Quella di ieri è stata una giornata fantastica, alle 9 mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto che avrei firmato per la Fiorentina, non ci credevo, ancora oggi faccio fatica a realizzare di essere qui.

Mi fa piacere che ci siano altri francesi, ma il gruppo deve parlare la stessa lingua. Solo facendo gruppo di raggiungono grandi traguardi.

Saponara è stata una delle prime persone che mi ha chiamato, sono felice di ritrovarlo, sta meglio, tra poco tornerà, spero che faccia vedere le sue qualità. La Fiorentina è una squadra che gioca bene, tanti giocatori sono nuovi, servirà un po’ di tempo, ma ci sono tutti i requisiti per fare bene.

Sono contento della sosta così mi posso adattare bene, è un vantaggio, Pioli l’ho sentito e mi ha detto che devo lavorare. Con lui non ho parlato di tattica, mi ha solo dato il benvenuto. Fisicamente sto bene, sarà il mister a decidere se posso giocare titolare a Verona"