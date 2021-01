Laudisa, Gazzetta: “Torreira vuole tornare in Italia, la Fiorentina è il club maggiormente vicino”

Il giornalista della Gazzetta Marco Laudisa, ha parlato della situazione legata a Torreira, sul quale ci sarebbe anche la Fiorentina:

“La gestione Arteta all’Arsenal gli aveva tolto spazio, all’Atletico Madrid in questi mesi non ha ingranato, e il centrocampista uruguaiano non vede l’ora di tornare in Italia. Il suo cartellino è ancora dei Gunners: gli estimatori non mancano, ma la Fiorentina, evidentemente, si sta dando molto da fare per ridargli una maglia da titolare. Quel ruolo ala Fiorentina è ricoperto solo da Valero ma la Fiorentina sta cercando un giocatore più giovane e di maggiore prospettiva”.

