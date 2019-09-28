L'Atalanta demolisce anche il Sassuolo ed è terza: sicuri che siano stati due punti persi?

Un 1-4 in scioltezza al Sassuolo, dopo essersi sbarazzata con disinvoltura della Roma, pochi giorni fa. L'Atalanta è sempre più lanciata ed occupa stabilmente il terzo posto in campionato. Dopo la deb...

Un 1-4 in scioltezza al Sassuolo, dopo essersi sbarazzata con disinvoltura della Roma, pochi giorni fa. L'Atalanta è sempre più lanciata ed occupa stabilmente il terzo posto in campionato. Dopo la debacle in Champions, contro la Dinamo Zagabria, la squadra di Gasperini ha inanellato sette punti in tre gare, collezionando dunque due successi ed un pareggio miracoloso contro la viola. A proposito: alla luce di questi risultati, siamo davvero sicuri che si sia trattato di due punti persi?