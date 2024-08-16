L’arrivo di Gudmundsson al Viola Park. Abbracci e sorrisi con Palladino e i dirigenti

Il nuovo acquisto della Fiorentina Albert Gudmundsson è arrivato per la la prima volta al Viola Park dove ha incontrato Palladino e la dirigenza viola. Tanti sorrisi e abbracci sia con l’allenatore ch...

A cura di Redazione Labaroviola 16 agosto 2024 14:32

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