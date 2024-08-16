L’arrivo di Gudmundsson al Viola Park. Abbracci e sorrisi con Palladino e i dirigenti
Il nuovo acquisto della Fiorentina Albert Gudmundsson è arrivato per la la prima volta al Viola Park dove ha incontrato Palladino e la dirigenza viola. Tanti sorrisi e abbracci sia con l’allenatore ch...
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2024 14:32
Il nuovo acquisto della Fiorentina Albert Gudmundsson è arrivato per la la prima volta al Viola Park dove ha incontrato Palladino e la dirigenza viola. Tanti sorrisi e abbracci sia con l’allenatore che con Pradè e Ferrari che si coccolano un calciatore sul quale hanno lavorato tanto e che può diventare l’acquisto più costoso della storia della Fiorentina
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