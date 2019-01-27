L'appunto di Paratici con i nomi di Chiesa e Zurkowski su un foglio. Ecco la spiegazione

Il quotidiano 'Il Tempo' ha reso noti alcuni appunti che il ds bianconero ha lasciato in un locale di Milano. Sul foglio i nomi dei principali giovani talenti della Serie A, ma il giallo ora avrebbe u...

Il quotidiano 'Il Tempo' ha reso noti alcuni appunti che il ds bianconero ha lasciato in un locale di Milano. Sul foglio i nomi dei principali giovani talenti della Serie A, ma il giallo ora avrebbe una soluzione: il dirigente della Juve aveva incontrato il Genoa e quella non sarebbe una "lista della spesa" ma solo accostamenti fatti al club bianconero. Accanto non ci sono prezzi ma potenziali valutazioni. E Savic non è Milinkovic ma il difensore dell'Atletico. Monchi, ds della Roma: "Solo fantacalcio"

Un biglietto di Paratici, direttore sportivo della Juve e un giallo che probabilmente ora ha una soluzione, soprattutto quello per ciò che riguarda il nome Savic. Ma andiamo per gradi e ricostruiamo la vicenda. Dal genoano Romero passando per il romanista Zaniolo e Federico Chiesa della Fiorentina fino ad arrivare al baby talento del Brescia Sandro Tonali: questi i nomi e le informazioni presenti su un foglio di carta attribuito al direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e, come riportato dal quotidiano il Tempo, 'dimenticato' dal dirigente bianconero in un locale a Milano.

Accanto ai nomi una cifra: 20 per Romero e Tonali, 40 per Zaniolo, 50 per Chiesa. A entrare in possesso dei preziosi appunti è stato dunque il quotidiano, che racconta poi come Paratici avrebbe a fine pranzo strappato il documento lasciandolo sul tavolo. A quel punto, però, un ospite del locale – incuriosito da quanto scritto dal dirigente bianconero – è riuscito a recuperare gli appunti unendo i pezzi e rendendoli leggibili.

Il pranzo a Milano (Bulgari il locale) c'è stato qualche giorno fa, durante l'incontro per l'operazione Sturaro-Genoa alla presenza del presidente rossoblù Preziosi e con gli intermediari della trattativa. Il foglietto non è però la lista della spesa Juve - né per giugno né tantomeno per questa sessione - ma idee di mercato per il Genoa. Argomento, alcuni dei giovani sui quali la Juve (insieme a un’altra società) avrebbe fatto volentieri un investimento.

I nomi sono Demiral, Sagnan, Zurkowski, Szoboszlai, Zennaro. Nel frattempo alcuni di questi sono andati (Zennaro) o sono stati trattati dal Genoa (Zurkowski destinato alla Fiorentina). Qualcuno (Demiral) andrà al Sassuolo. Gli altri nomi, ovvero quelli ”ripassati” o scritti forse con un pennarello, sono giovani da sempre accostati alla Juve: Romero, Tonali, Zaniolo, Chiesa, ma non c’entrano nulla con il Genoa e Juve.

Non sono dunque una lista della spesa. D'altra parte non possiamo neanche escludere che siano stati aggiunti in seguito e non da Paratici. Di sicuro, anche se fossero nomi bianconeri non sono per così dire "operativi”. E vicino non ci sono prezzi ma potenziali valutazioni.

Skysport.it