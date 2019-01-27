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L'appunto di Paratici con i nomi di Chiesa e Zurkowski su un foglio. Ecco la spiegazione

Il quotidiano 'Il Tempo' ha reso noti alcuni appunti che il ds bianconero ha lasciato in un locale di Milano. Sul foglio i nomi dei principali giovani talenti della Serie A, ma il giallo ora avrebbe u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 23:47
L'appunto di Paratici con i nomi di Chiesa e Zurkowski su un foglio. Ecco la spiegazione -
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Il quotidiano 'Il Tempo' ha reso noti alcuni appunti che il ds bianconero ha lasciato in un locale di Milano. Sul foglio i nomi dei principali giovani talenti della Serie A, ma il giallo ora avrebbe una soluzione: il dirigente della Juve aveva incontrato il Genoa e quella non sarebbe una "lista della spesa" ma solo accostamenti fatti al club bianconero. Accanto non ci sono prezzi ma potenziali valutazioni. E Savic non è Milinkovic ma il difensore dell'Atletico. Monchi, ds della Roma: "Solo fantacalcio"

Un biglietto di Paratici, direttore sportivo della Juve e un giallo che probabilmente ora ha una soluzione, soprattutto quello per ciò che riguarda il nome Savic. Ma andiamo per gradi e ricostruiamo la vicenda. Dal genoano Romero passando per il romanista Zaniolo e Federico Chiesa della Fiorentina fino ad arrivare al baby talento del Brescia Sandro Tonali: questi i nomi e le informazioni presenti su un foglio di carta attribuito al direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e, come riportato dal quotidiano il Tempo, 'dimenticato' dal dirigente bianconero in un locale a Milano.

Accanto ai nomi una cifra: 20 per Romero e Tonali, 40 per Zaniolo, 50 per Chiesa. A entrare in possesso dei preziosi appunti è stato dunque il quotidiano, che racconta poi come Paratici avrebbe a fine pranzo strappato il documento lasciandolo sul tavolo. A quel punto, però, un ospite del locale – incuriosito da quanto scritto dal dirigente bianconero – è riuscito a recuperare gli appunti unendo i pezzi e rendendoli leggibili.

Il pranzo a Milano (Bulgari il locale) c'è stato qualche giorno fa, durante l'incontro per l'operazione Sturaro-Genoa alla presenza del presidente rossoblù Preziosi e con gli intermediari della trattativa. Il foglietto non è però la lista della spesa Juve  - né per giugno né tantomeno per questa sessione - ma idee di mercato per il Genoa. Argomento, alcuni dei giovani sui quali la Juve (insieme a un’altra società) avrebbe fatto volentieri un investimento.

I nomi sono Demiral, Sagnan, Zurkowski, Szoboszlai, Zennaro. Nel frattempo alcuni di questi sono andati (Zennaro) o sono stati trattati dal Genoa (Zurkowski destinato alla Fiorentina). Qualcuno (Demiral) andrà al Sassuolo. Gli altri nomi, ovvero quelli ”ripassati” o scritti forse con un pennarello, sono giovani da sempre accostati alla Juve: Romero, Tonali, Zaniolo, Chiesa, ma non c’entrano nulla con il Genoa e Juve.

Non sono dunque una lista della spesa. D'altra parte non possiamo neanche escludere che siano stati aggiunti in seguito e non da Paratici. Di sicuro, anche se fossero nomi bianconeri non sono per così dire "operativi”. E vicino non ci sono prezzi ma potenziali valutazioni.

Skysport.it

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