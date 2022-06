L’appello di Aquilani: “Dobbiamo lanciare i giovani. Sono bravi, l’esperienza viene solo giocando”

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il momento della Nazionale italiana dopo il pareggio contro la Germania. Ecco le sue parole: “Dobbiamo avere più coraggio nel lanciare i giovani. Sono bravi e dobbiamo renderci conto che fanno esperienza solo giocando. Le altre squadre hanno giovani esperti, semplicemente perché c’è stato il coraggio di puntare su di loro con continuità. Il risultato, ad oggi, non deve essere la priorità. La cosa più importante è capire che a quei livelli possono starci dieci giovani esordienti. È inevitabilmente un momento di transizione per l’Italia”.