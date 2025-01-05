L'anno scorso la Fiorentina aveva 1 punto in più in classifica alla fine del girone di andata

Il bilancio ed il confronto tra la fine del girone di andata dello scorso anno e questa stagione. Squadre diverse, allenatori diversi

Con la partita contro il Napoli persa in casa per 0-3, è terminato il girone di andata della Fiorentina. Quindi ora, dopo il giro di boa, è possibile fare i primi bilanci stagionali e anche i confronti con la scorsa stagione. Lo scorso anno, dopo 19 partite, la Fiorentina aveva 33 punti, con 27 goal fatti e 19 subiti, la squadra allenata da Italiano aveva concluso al quarto posto con 10 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Quest'anno invece, la Fiorentina è sesta in classifica con 32 punti, con 31 goal fatti e 18 subiti e sesto posto con 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. A questo bilancio però va aggiunto che manca una partita alla squadra allenata da Raffaele Palladino, vale a dire Fiorentina-Inter, sospesa al minuto 15. Quindi questo confronto potrà essere completo solo dopo la partita contro l'Inter.

CHIESA VUOLE TORNARE IN ITALIA E NON GIOCA MAI IN PREMIER LEAGUE

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