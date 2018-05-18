L'agente di Pezzella ricevuto da Corvino al centro sportivo: la situazione riscatto del centrale argentino
L'agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno, è stato ricevuto questa mattina da Pantaleo Corvino, al centro sportivo della Fiorentina. L'agente si trova a Firenze già da ieri e, a questo punto,...
A cura di Redazione Labaroviola
18 maggio 2018 14:19
L'agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno, è stato ricevuto questa mattina da Pantaleo Corvino, al centro sportivo della Fiorentina. L'agente si trova a Firenze già da ieri e, a questo punto, la situazione legata al riscatto del centrale argentino, complice l'ottima stagione disputata, appare chiara: si va rapidi verso il riscatto dal Betis Siviglia, per una cifra intorno ai 9-10 milioni di euro.