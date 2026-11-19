L'agente di Bove sul futuro: "Tornare in Italia sarebbe un sogno, sennò la Premier"

"Edo non ha mai voluto sfruttare questa sua attuale popolarità per chiedere il cambio del regolamento"

L'agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, ha rilasciato una lunga intervista a TMW dove, oltre a essersi soffermato sull'uscita del docufilm "In un battito" incentrato sul percorso di Bove dopo il malore del dicembre 2024, ha analizzato anche le possibilità per il futuro dell'ex Roma e Fiorentina. Queste le sue parole:

Ha un contratto con il Watford fino al 2031. Dove immagina Bove l'anno prossimo? "Quest'anno ha iniziato fortissimo. Poi ha avuto un piccolo problema a un ginocchio, ma lo ha superato completamente. Stava facendo bene, è tornato ai suoi livelli. Considerato che la Championship è un calcio differente, ha dovuto adattarsi ma lo sta facendo bene. Se non abbiamo luce verde per l'Italia, arrivare in Premier League sarebbe un sogno. Ma averlo visto esultare e fare gol è stata già una grande emozione".

In Italia, al momento, non può giocare per legge. "Come nostra prerogativa siamo uomini che rispettano le leggi e i regolamenti. Poter tornare a giocare in Italia sarebbe un sogno, l'auspicio che qualcosa cambi ovviamente c'è. Ma nel massimo rispetto. Di certo non faremo guerre contro chi pensa che in questo momento sia giusto così. Ma adeguarsi un po' ai regolamenti che vediamo altrove potrebbe avere senso, ma non siamo qui a forzare. Edo non ha mai voluto sfruttare questa sua attuale popolarità per chiedere il cambio del regolamento. C'è un disegno di legge, speriamo che il Governo trovi i fondi per la Legge Bove così da preparare più persone al primo soccorso. E colgo l'occasione per ringraziare il Senatore Marco Lombardo, che ci ha aiutato ad entrare nelle sale più importanti della politica per parlarne".