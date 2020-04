Rogerio Braun è avvocato specializzato in diritto sportivo e dopo l’esperienza in agenzie internazionali come Base Soccer e Football Capital ha deciso di fondare la BS Sports Management, con sede in Porto Allegre, la sua città di origine. Fra i suoi clienti Walace, il centrocampista brasiliano approdato la scorsa estate all’Udinese proveniente dall’Hannover.

Come sta Walace e il suo adattamento al calcio italiano?

“È un giocatore molto intelligente, disciplinato anche fuori dal campo. Dopo 2 anni in Germania parlava già un ottimo tedesco, quindi adattarsi ad una lingua e a un paese latino è stato anche più facile. Lui aveva molta voglia di fare un’esperienza in Italia”.

Ma Solo l’Udinese lo ha trattato?

“No, Fiorentina e Sampdoria a più riprese ci hanno fatto offerte e richieste. Soprattutto la scorsa estate con l’arrivo di Pradè a Firenze abbiamo percepito che c’era molta volontà da parte sua di portarlo in Viola, ma con l’Udinese avevamo già trattative aperte sin da quando giocava nel Gremio e le abbiamo dato la precedenza”.

