Lafont? No, per la Gazzetta il peggiore è Biraghi umiliato da Ilicic. Ecco la sua pagella

Questo quello che scrive la Gazzetta dello Sport su Biraghi, giudicato il peggiore in campo dal quotidiano, ecco la sua pagella:Biraghi voto 4.5: "Scusi, mi concede questo ballo? Il problema è che la...

Questo quello che scrive la Gazzetta dello Sport su Biraghi, giudicato il peggiore in campo dal quotidiano, ecco la sua pagella:

Biraghi voto 4.5: "Scusi, mi concede questo ballo? Il problema è che la musica la detta Ilicic. E al terzino viola gira la testa dal principio. Sofferenza continua e un solo sganciamento in avanti per crossare"