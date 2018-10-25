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Lafont: "Mi voleva l'Arsenal? Ho scelto la Fiorentina per crescere. Prima di venire ho sentito Frey"

Ecco alcuni estratti dell'intervista di Tuttosport al portiere della Fiorentina Alban Lafont: “Il campionato di Serie A è tosto, non esistono squadre deboli. Qui è cambiato tutto, dalle partite agli a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 08:32
Lafont: "Mi voleva l'Arsenal? Ho scelto la Fiorentina per crescere. Prima di venire ho sentito Frey" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Ecco alcuni estratti dell'intervista di Tuttosport al portiere della Fiorentina Alban Lafont: “Il campionato di Serie A è tosto, non esistono squadre deboli. Qui è cambiato tutto, dalle partite agli allenamenti. Mi voleva l'Arsenal ma qua posso crescere per arrivare il più lontano possibile e la nazionale è il mio sogno. L’Europa League il vero obiettivo del gruppo anche se siamo giovani. Contro il Torino sarà uno scontro diretto, sono sicuro che sabato andrà meglio..Ho sentito Frey prima di andare a Firenze, ma i suoi consigli li tengo per me. I portieri più forti sono: Ter Stegen, Alisson e Buffon”.

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