Lafont ha chiesto il cambio mimando il classico "sentito tirare". Spazio a Dragowski nella ripresa?
All'altezza del minuto 43' in Fiorentina-Udinese, Lafont ha minato il gesto eloquente del "sentito tirare" di poi, ha chiesto la sostituzione. Dragowski ha iniziato le fasi di riscaldamento preventiva...
A cura di Gabriele Caldieron
02 settembre 2018 18:33
All'altezza del minuto 43' in Fiorentina-Udinese, Lafont ha minato il gesto eloquente del "sentito tirare" di poi, ha chiesto la sostituzione. Dragowski ha iniziato le fasi di riscaldamento preventivamente e nell'intervallo verranno valutate le condizioni del portiere classe '99, altrimenti, entrerà il polacco.
Gabriele Caldieron