Labaro Viola

Lafont ha chiesto il cambio mimando il classico "sentito tirare". Spazio a Dragowski nella ripresa?

All'altezza del minuto 43' in Fiorentina-Udinese, Lafont ha minato il gesto eloquente del "sentito tirare" di poi, ha chiesto la sostituzione. Dragowski ha iniziato le fasi di riscaldamento preventiva...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
02 settembre 2018 18:33
Lafont ha chiesto il cambio mimando il classico "sentito tirare". Spazio a Dragowski nella ripresa? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
News
Primo Piano
Dragowski
Lafont
Condividi

All'altezza del minuto 43' in Fiorentina-Udinese, Lafont ha minato il gesto eloquente del "sentito tirare" di poi, ha chiesto la sostituzione. Dragowski ha iniziato le fasi di riscaldamento preventivamente e nell'intervallo verranno valutate le condizioni del portiere classe '99, altrimenti, entrerà il polacco.

Gabriele Caldieron

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok