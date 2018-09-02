Lafont ha chiesto il cambio mimando il classico "sentito tirare". Spazio a Dragowski nella ripresa?

All'altezza del minuto 43' in Fiorentina-Udinese, Lafont ha minato il gesto eloquente del "sentito tirare" di poi, ha chiesto la sostituzione. Dragowski ha iniziato le fasi di riscaldamento preventiva...

A cura di Gabriele Caldieron 02 settembre 2018 18:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont

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