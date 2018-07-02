Lafont è a Careggi per le visite mediche con la Fiorentina. "Felice di essere qui, forza viola"

Alban Lafont, secondo quelle che riportano molte fonti, tra cui Lady Radio, è arrivato in questi minuti a Firenze per sostenere le visite mediche per la squadra viola. Il giocatore ha detto di essere...

Alban Lafont, secondo quelle che riportano molte fonti, tra cui Lady Radio, è arrivato in questi minuti a Firenze per sostenere le visite mediche per la squadra viola. Il giocatore ha detto di essere molto felice di essere qui e concluso con un "Forza viola". Ricordiamo che, nonostante le visite, il ragazzo giocherà con la Fiorentina da agosto poichè a luglio impegnato nell'europeo Under 19