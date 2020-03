Da tempio del calciomercato ad alloggio per i malati di Coronavirus in quarantena, l’Hotel Michelangelo verrà riconvertito per l’emergenza sanitaria che ha la Lombardia come epicentro. Nella sessione di gennaio lì è stata conclusa la trattativa tra Genoa e Fiorentina per Christian Kouame, con l’accordo raggiunto tra i club nonostante il ragazzo sia fuori da metà novembre per la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Lo riporta Tuttosport.