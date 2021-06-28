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Lady Radio, Italiano è ancora a Firenze: visita dal notaio prima della firma e dell'ufficialità

Italiano, nessun rientro a La Spezia, in tarda mattinata visita ad un notaio a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2021 13:39
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Lady Radio, Italiano è ancora a Firenze: visita dal notaio prima della firma e dell'ufficialità

Vincenzo Italiano può diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina nelle prossime ore, forse domani. Si è intrattenuto ancora a Firenze a differenza di quanto detto ieri, nessun rientro a La Spezia. Si è recato in tarda mattinata in uno studio notarile vicino al centro. Lo riporta Lady Radio.

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