Lady Radio, Italiano è ancora a Firenze: visita dal notaio prima della firma e dell'ufficialità
Italiano, nessun rientro a La Spezia, in tarda mattinata visita ad un notaio a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2021 13:39
Vincenzo Italiano può diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina nelle prossime ore, forse domani. Si è intrattenuto ancora a Firenze a differenza di quanto detto ieri, nessun rientro a La Spezia. Si è recato in tarda mattinata in uno studio notarile vicino al centro. Lo riporta Lady Radio.
LEGGI ANCHE, KOKORIN DALLA RUSSIA: “QUELLA LAMBORGHINI NON È MIA, L’HO VENDUTA DUE ANNI FA, SONO SORPRESO”
https://www.labaroviola.com/kokorin-dalla-russia-quella-lamborghini-non-e-mia-lho-venduta-due-anni-fa-sono-sorpreso/144437/