LADY GONZALO: "NON È GONZALO CHE VUOLE ANDARE VIA DALLA FIORENTINA"

Su Instagram la compagna del capitano della Fiorentina ha rivelato la voglia di Gonzalo alla pagina "BVS Passione Fiorentina

Nella pagina Instagram della pagina di "BVS Passione Fiorentina" dopo aver postato una foto in cui si auspicava la permanenza a Firenze del capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez, ha commentato la foto della pagina direttamente la compagna del capitano viola scrivendo "Non è di certo Gonzalo che se vuole andare". Parole che fano capire che aria tira in casa Rodriguez e di come il calciatore e la sua famiglia vogliono restare ancora a Firenze. Vedremo come andrà questa trattativa, intanto è chiara la voglia di Gonzalo Rodriguez e la sua intenzione di restare a vestire la maglia della Fiorentina