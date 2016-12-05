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LADY GONZALO: "NON È GONZALO CHE VUOLE ANDARE VIA DALLA FIORENTINA"

Su Instagram la compagna del capitano della Fiorentina ha rivelato la voglia di Gonzalo alla pagina "BVS Passione Fiorentina

A cura di Flavio Ognissanti
06 dicembre 2016 00:27
LADY GONZALO: "NON È GONZALO CHE VUOLE ANDARE VIA DALLA FIORENTINA" -
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Nella pagina Instagram della pagina di "BVS Passione Fiorentina" dopo aver postato una foto in cui si auspicava la permanenza a Firenze del capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez, ha commentato la foto della pagina direttamente la compagna del capitano viola scrivendo "Non è di certo Gonzalo che se vuole andare". Parole che fano capire che aria tira in casa Rodriguez e di come il calciatore e la sua famiglia vogliono restare ancora a Firenze. Vedremo come andrà questa trattativa, intanto è chiara la voglia di Gonzalo Rodriguez e la sua intenzione di restare a vestire la maglia della Fiorentina

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