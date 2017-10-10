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La vita a Firenze di Giovanni Simeone, passeggiate in centro, arte e pesca. Non solo calcio

Piazzale Michelangelo, piazza della Repubblica. Sto bene qui" il Cholito e la sua vita in riva all'Arno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2017 12:58
La vita a Firenze di Giovanni Simeone, passeggiate in centro, arte e pesca. Non solo calcio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Giovanni Simeone e la sua vita fiorentina. L'attaccante argentino ama vivere al 100% la nuova realtà di Firenze ma non disdegna alcune particolari attività: "A Firenze vivo benissimo, mi piace l’arte e la storia. Leggo molto, però mi diverte anche la playstation come andare a pesca. E un paio di volte alla settimana la meditazione mi aiuta a non pensare al calcio" ha detto il Cholito. Così riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.

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