La VAR arriva sul campo di Moena: Giacomelli la userà per la partita di oggi contro il Trento
Tempo di amichevoli, tempo di sperimentazioni, anche per gli arbitri. Sul "Benatti" di Moena, infatti, si vede anche la VAR per l'amichevole che la Fiorentina disputerà oggi dalle 17,30 contro il Tren...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 16:34
Tempo di amichevoli, tempo di sperimentazioni, anche per gli arbitri. Sul "Benatti" di Moena, infatti, si vede anche la VAR per l'amichevole che la Fiorentina disputerà oggi dalle 17,30 contro il Trento, formazione che milita in serie D. Un banco di prova dunque anche per l'arbitro di serie A e per l'intera terna.