Notizie Trento Fiorentina

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Simonti, Trento: "Mi manca Firenze. Se segno non esulto, tifo Fiorentina fin da bambino"

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La VAR arriva sul campo di Moena: Giacomelli la userà per la partita di oggi contro il Trento

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