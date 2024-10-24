La telecamera svela i possibili cambi di Palladino: "Se si perde dentro Colpani, Dodo, Beltran e Cataldi"

Momento curioso durante la sfida di Conference League tra San Gallo e Fiorentina terminata per 2-4 in favore dei viola, all'intervallo con la Fiorentina sotto per 1-0 mister Palladino è stato pizzicat...

Momento curioso durante la sfida di Conference League tra San Gallo e Fiorentina terminata per 2-4 in favore dei viola, all'intervallo con la Fiorentina sotto per 1-0 mister Palladino è stato pizzicato con un foglietto in mano con una formazione ipotizzata per il secondo tempo in caso la Fiorentina fosse stata sotto nel punteggio. Sul foglietto titolato "Se si perde nel secondo tempo" la Fiorentina era schierata con il 4-2-3-1 con Biraghi, Quarta, Comuzzo e Dodo in difesa Cataldi e Richardson nel mezzo e davanti Beltran, Colpani e Bove dietro la punta Kuoame.

Dunque nel caso la Fiorentina non fosse riuscita a sbloccarla mister Palladino sarebbe stato pronto a sostituite Kayode, Adli, Sottil e l'uomo partita Ikonè che poi ha segnato 2 reti ed ha fortemente contribuito a portare la vittoria, fortunatamente per la Fiorentina non ha avuto bisogno di mettere mano alla squadra perché la Fiorentina si è portata subito in vantaggio nel secondo tempo e dopo ha chiuso la partita sul 4-2.

Comunque un segnale che quando le cose vanno male Palladino ha i suoi uomini su cui contare: Cataldi, Colpani, Dodo e anche Bove che sarebbe rimasto in campo invece di uscire.

TOTTI SUL RITORNO IN CAMPO

https://www.labaroviola.com/totti-sul-ritorno-in-campo-dipende-dallo-sponsor-certo-che-scherzo-ma-alla-fine-la-pazzia-potrei-farla/273672/