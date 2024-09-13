La stoccata di Pradè a Palladino: "Non è obbligatorio giocare a 3 in difesa. Pongracic condiviso da tutti"

Pongracic non brilla, ne ha parlato Daniele Pradè in conferenza stampa ha analizzato la situazione difensiva della Fiorentina

Nel corso della conferenza stampa di Daniele Pradè, il direttore sportivo della Fiorentina ha anche parlato della situazione nella difesa della squadra viola, queste le sue parole sulla retroguardia gigliata:

Su Pongracic, una volta che stava andando via Milenkovic c'era la possibilità di prenderlo e lo abbiamo fatto di comune accordo con Palladino e le altre componenti. Lui sta avendo delle difficoltà ma queste valutazioni tecniche deve farle l'allenatore, non è obbligatorio giocare a 3, si può giocare anche a 4. Non ci dimentichiamo nemmeno di Ranieri, è un giocatore forte che ci è stato chiesto da un club forte e da un allenatore di livello mondiale. Valentini sarà qui a gennaio e quindi abbiamo valutato anche in base a 40

Parole che risuonano come un forte richiamo all'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino che in queste prime partite ha subito tantissimo in fase difensiva mostrando grandi lacune nella fase difensiva anche per un assetto tattico che non sta convincendo nessuno e che i giocatori sembrano non assimilare. La difesa a 3 non sta mettendo nelle migliori condizioni i difensore gigliati, almeno fino ad ora, e per questo motivo Pradè ha voluto dare anche il suo parere considerato che nessun difensore sta mostrando il meglio di se.

LA STRATEGIA DELLA FIORENTINA SU VALENTINI

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