La Stampa riporta: "Vlahovic è senza squadra, chiede troppi soldi perfino per gli arabi dell'Al Ahli"

Il bomber serbo si allena da solo a Belgrado

Dusan Vlahovic si trova in una posizione delicata di mercato, condizionata dalle onerose pretese economiche del suo entourage, capitanato dal padre Milos. Secondo quanto riportato da La Stampa, le elevate richieste di commissione avanzate dai suoi rappresentanti stanno frenando diversi club interessati al centravanti serbo ex Fiorentina.

Il no dall'Arabia e la trattativa con il Besiktas

Nemmeno i ricchi club arabi sono disposti ad assecondare le condizioni poste dallo staff del giocatore. L'Al-Ahli ha deciso di rinunciare alla pista dopo essersi trovato di fronte a richieste complessive spropositate: circa 25 milioni di euro di costi accessori e commissioni, oltre a un ingaggio su cifre del tutto analoghe per il calciatore.

L'unica proposta formale pervenuta finora è quella del Besiktas. Il club turco ha avanzato un'offerta sul piatto di 10 milioni di euro a stagione per Vlahovic, affiancata da ulteriori 10 milioni destinati alle commissioni per l'entourage. Il bomber serbo valuta la destinazione, consapevole che le alternative nelle principali leghe internazionali rischiano di sfumare proprio a causa dell'onere economico dell'operazione.