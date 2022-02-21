La Stampa non ci sta: "Il gol annullato all'Atalanta non è un errore ma è uno scandalo, una vergogna"
La Stampa in edicola oggi attacca l'arbitro per il gol annullato all'Atalanta. Secondo il giornale Hateboer non influisce sull'azione
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2022 12:27
Questo un estratto dell'editoriale del giornalista di Gigi Garanzini su La Stampa in edicola oggi:
"Quanto al ko dell’Atalanta, il gol annullato a Malinowskyi non è un errore: se lo si vuole battezzare come merita la scelta lessicale, a piacere, è tra scandalo e vergogna. Il marcatore parte nettamente da dietro, il compagno in offside di centimetri non c'entra nulla con l'azione”.
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