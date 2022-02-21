La Stampa non ci sta: "Il gol annullato all'Atalanta non è un errore ma è uno scandalo, una vergogna"

La Stampa in edicola oggi attacca l'arbitro per il gol annullato all'Atalanta. Secondo il giornale Hateboer non influisce sull'azione

Questo un estratto dell'editoriale del giornalista di Gigi Garanzini su La Stampa in edicola oggi:

"Quanto al ko dell’Atalanta, il gol annullato a Malinowskyi non è un errore: se lo si vuole battezzare come merita la scelta lessicale, a piacere, è tra scandalo e vergogna. Il marcatore parte nettamente da dietro, il compagno in offside di centimetri non c'entra nulla con l'azione”.

JACOBELLI ATTACCA ANCHE LUI I TORTI RICEVUTI DALL'ATALANTA

https://www.labaroviola.com/jacobelli-dopo-otto-torti-di-fila-pure-una-societa-che-non-protesta-mai-come-latalanta-alza-la-voce/166453/