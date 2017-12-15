La Stampa: l'asta per Chiesa parte da 60 milioni. Juventus, Inter e Napoli si mettono in fila

Quello di Federico Chiesa è senza dubbio il nome più caldo in casa Fiorentina. Il talento classe '97, infatti, piace a molti club ed ecco che quindi si profila l'ipotesi di un'asta. Il punto dell situ...

Quello di Federico Chiesa è senza dubbio il nome più caldo in casa Fiorentina. Il talento classe '97, infatti, piace a molti club ed ecco che quindi si profila l'ipotesi di un'asta. Il punto dell situazione sulle pagine dell'edizione odierna de La Stampa.

Federico Chiesa è il gioiello di casa Fiorentina. L'attaccante ha appena rinnovato con i viola, quindi è complicato riuscire a sedersi al tavolo per trattare, ma la base d'asta è di circa 60 milioni di euro e Inter, Juventus, Napoli, Roma, Tottenham e Psg continuano a monitorarlo.

Fonte: La Stampa