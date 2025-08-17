La Stampa: “Il Torino ha offerto 5 milioni + una ricca percentuale sulla futura rivendita per Fortini”

Il Torino ha chiesto alla Fiorentina di poter ingaggiare il talentuoso 19enne Niccolò Fortini. L’identikit rientra perfettamente nei piani del club di Cairo, che sta cercando un profilo giovane da affiancare al più esperto Biraghi: nelle scorse settimane ha provato a strappare il francese Ouattara al Monaco e ha sondato il Rennes per il camerunese Nagida, entrambi classe 2005, ma ora si registra il tentativo del ds Vagnati per questo terzino nato nel 2006.

La società di Commisso sarebbe disposta a cedere l’ex Juve Stabia in prestito, mantenendo il controllo di un giocatore che ha il contratto in scadenza nel giugno 2027, ma le sirene di mercato stanno risuonando con forza e Fortini si è appena affidato al procuratore Busardò (lo stesso di Ricci) per far decollare la carriera. Il Milan e il Bayer Leverkusen l’hanno corteggiato a lungo nei mesi scorsi, mentre sono più recenti i tentativi di Cagliari ed Empoli, ma ora c’è il Toro a fare sul serio con la proposta di ingaggiarlo subito in cambio di 5 milioni di euro più una ricca percentuale sulla futura rivendita. Lo riporta La Stampa.