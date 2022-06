La Stampa conferma, la Fiorentina è la favorita per Belotti perchè gioca l’Europa. Scartato il Monza

La Stampa fa il punto sul futuro di Andrea Belotti. Come scrive il quotidiano, il Gallo continua ad aspettare il primo amore, ovvero il Milan, ma concretamente oggi può finire alla Fiorentina. Il club di Commisso, nonostante qualche smentita piovuta nei giorni scorsi, resta il candidato più forte per assicurarsi l’ormai ex granata, nonostante la destinazione non rappresenti (ancora) quello scatto che sognava. Però giocare in Europa è la prerogativa di Belotti e i viola faranno la Conference League. Anche in virtù di ciò il bomber avrebbe declinato l’offerta dell’ambizioso, ma neo promosso Monza e scartato il tentativo del Toro, che fino a poco tempo fa sperava ancora di trattenerlo. Lo riporta Tmw

TUTTOSPORT PARLA DEL RINNOVO DI ITALIANO