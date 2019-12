Il gran gol di Vlahovic nel recupero ha forse un po’ cambiato la stagione della Fiorentina, non mancano le richieste per l’attaccante serbo. La prima offerta è arrivata dalla Spal, a Ferrara potrebbe giocare sempre da titolare e crescere ancor di più. L’agente del classe 2000 in questi giorni è a Firenze ora sta alla Fiorentina decidere se farlo restare o mandarlo in prestito. Il suo contratto scade nel 2023, potrebbe arrivare nei prossimi giorni un incontro tra Pradè ed il sui procuratore per discutere di un adeguamento economico. Lo riporta La Nazione.