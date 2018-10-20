La Spal fa un grande favore alla Fiorentina. Batte in dieci la Roma, all'Olimpico è 0-2
Un gol per tempo, nel primo tempo su rigore realizzato da Petagna, nella ripresa su calcio d'angolo su colpo di testa di Bonifazi. A nulla è servita l'espulsione (esagerata) per perdita di tempo del p...
Un gol per tempo, nel primo tempo su rigore realizzato da Petagna, nella ripresa su calcio d'angolo su colpo di testa di Bonifazi. A nulla è servita l'espulsione (esagerata) per perdita di tempo del portiere della Spal Milinkovic Savic che lascia in dieci per 15 minuti la squadra ferrarese che vince all'Olimpico senza particolari patemi. In pieno recupero clamoroso il gol mancato da Petagna che poteva portare il punteggio sullo 0-3. Da casa Roma si registra la giornataccia di Dzeko che manca clamorosamente due gol. In classifica adesso la Roma è avanti la Fiorentina di 1 punto con una partita ancora da giocare per la squadra viola.