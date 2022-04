La smentita di Pradè: “Non siamo interessati a Belotti. Le sue richieste non rientrano nel budget della Fiorentina”

Andrea Belotti alla Fiorentina? Arriva la smentita di Daniele Pradè durante il post partita contro il Venezia. Ecco le parole del direttore sportivo ai microfoni dei canali media ufficiali della società gigliata:”Negli scorsi giorni dicevano che avevamo già preso Belotti: non è vero e non siamo interessati. Abbiamo già due punte forti come Cabral e Piatek. Per il polacco dobbiamo aspettare, abbiamo un diritto di riscatto a giugno. È un giocatore Belotti è un giocatore fortissimo, ma le sue richieste non rientrerebbero mai nei parametri economici della Fiorentina“.

