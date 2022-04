Pradè: “Italiano è la nostra chiesa al centro del villaggio. È felice a Firenze, vogliamo tenerlo a lungo”

Il direttore sportivo Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni dei canali media ufficiali della Fiorentina al termine della partita contro il Venezia. Ecco le sue parole:

CASTROVILLI “A lui va il nostro pensiero. Speriamo non sia un infortunio grave come crediamo. È un dispiacere enorme. Stava tornando il Castrovilli che tutti conosciamo. Speriamo che la sfortuna non lo accompagni ancora. Gli facciamo un grande in bocca al lupo. Non riusciamo a scrollarcelo dalla testa. Commisso lo ha già chiamato. Lo abbracciamo”.

VENEZIA “Dobbiamo essere più “killer”. La dovevamo chiudere subito, in Serie A non sai mai cosa può succedere. Non abbiamo preso gol nemmeno oggi. Abbiamo 56 punti, mercoledì andremo a Torino per giocarcela contro una squadra di big”.

STRISCIA POSITIVA “Questo è un buonissimo dato. Vogliamo continuare questa striscia. Complimenti alla squadra ed al mister. Abbiamo iniziato un mini torneo e lo abbiamo iniziato alla grande. Dobbiamo vincere più partite possibile”.

CLIMA FIRENZE “È un bellissimo clima. Come abbiamo sempre detto, stiamo cercando di portare un’identità a Firenze. Lo vogliamo fare per i tifosi che amano questi colori”.

ITALIANO “Da subito abbiamo detto che volevamo mettere la chiesa al centro del villaggio: la nostra chiesa è Italiano. Il mister è stato bravo ed anche fortunato perchè aveva già una buona rosa e gliel’abbiamo rinforzata. Italiano è molto contento, è serio e vogliamo tenerlo a lungo per fare un percorso lungo pieno di soddisfazioni”.

