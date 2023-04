La Serie A celebra la vittoria della Fiorentina: “Jack Bonaventura. A San Siro. Proprio così, non è un deja vu”

Twitter

Laha centrato l’ottava vittoria consecutiva, la quinta in Serie A, riuscendo a tornare a vincere a San Siro contro l’, un successo che mancava da anni. Esattamente dalla serata in cui la tripletta die il gol distesero i nerazzurri. La Lega Serie A attraverso, ha postato un video per celebrare il gol decisivo di Giacomo: “Jack Bonaventura. A San Siro. Proprio così, non è un deja vu“