La sconfitta bruciante con la Lazio non ferma i tifosi viola: A Reggio Emilia sarà un maxi-esodo
Nonostante la bruciante sconfitta di ieri sera contro la Lazio, secondo il quotidiano La Nazione, per mercoledì sera è previsto un maxi-esodo di tifosi viola allo stadio Mapei. A Reggio Emilia dovrebb...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 13:33
Nonostante la bruciante sconfitta di ieri sera contro la Lazio, secondo il quotidiano La Nazione, per mercoledì sera è previsto un maxi-esodo di tifosi viola allo stadio Mapei. A Reggio Emilia dovrebbero essere oltre 1.000 nel settore ospiti, numeri simili alla trasferta di Brescia. Quasi certa la presenza del patron Rocco Commisso.