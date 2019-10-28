Labaro Viola

La sconfitta bruciante con la Lazio non ferma i tifosi viola: A Reggio Emilia sarà un maxi-esodo

Nonostante la bruciante sconfitta di ieri sera contro la Lazio, secondo il quotidiano La Nazione, per mercoledì sera è previsto un maxi-esodo di tifosi viola allo stadio Mapei. A Reggio Emilia dovrebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 13:33
La sconfitta bruciante con la Lazio non ferma i tifosi viola: A Reggio Emilia sarà un maxi-esodo -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Commisso
Sassuolo
Tifosi Viola
Condividi

Nonostante la bruciante sconfitta di ieri sera contro la Lazio, secondo il quotidiano La Nazione, per mercoledì sera è previsto un maxi-esodo di tifosi viola allo stadio Mapei. A Reggio Emilia dovrebbero essere oltre 1.000 nel settore ospiti, numeri simili alla trasferta di Brescia. Quasi certa la presenza del patron Rocco Commisso.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok