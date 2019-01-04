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La Roma vuole offrire 25 milioni di euro per Mancini, il giovane scartato dalla Fiorentina

La Roma si muove in vista del calciomercato estivo quando i giallorossi dovranno puntella soprattutto la difesa dove, dietro la coppia Manolas-Fazio, mancano alternative di assoluto livello.Ecco perch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2019 15:14
La Roma vuole offrire 25 milioni di euro per Mancini, il giovane scartato dalla Fiorentina - BERGAMO, ITALY - NOVEMBER 11: Gianluca Mancini of Atalanta BC celebrates his goal during the Serie A match between Atalanta BC and FC Internazionale at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on November 11, 2018 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli
BERGAMO, ITALY - NOVEMBER 11: Gianluca Mancini of Atalanta BC celebrates his goal during the Serie A match between Atalanta BC and FC Internazionale at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on November 11, 2018 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli
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La Roma si muove in vista del calciomercato estivo quando i giallorossi dovranno puntella soprattutto la difesa dove, dietro la coppia Manolas-Fazio, mancano alternative di assoluto livello.

Ecco perché, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il grande obiettivo di Monchi sarebbe quello di bloccare Gianluca Mancini dell'Atalanta per giugno.

Il giovane difensore è esploso grazie alla cura Gasperini tanto che gli orobici lo valutano già 25 milioni di euro ma gli ottimi rapporti tra Atalanta e Roma, rinsaldati dal recente trasferimento di Cristante nella Capitale, dovrebbero favorire l'operazione in cui potrebbe essere inserita anche qualche contropartita tecnica.

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