La Roma vuole offrire 25 milioni di euro per Mancini, il giovane scartato dalla Fiorentina
La Roma si muove in vista del calciomercato estivo quando i giallorossi dovranno puntella soprattutto la difesa dove, dietro la coppia Manolas-Fazio, mancano alternative di assoluto livello.Ecco perch...
La Roma si muove in vista del calciomercato estivo quando i giallorossi dovranno puntella soprattutto la difesa dove, dietro la coppia Manolas-Fazio, mancano alternative di assoluto livello.
Ecco perché, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il grande obiettivo di Monchi sarebbe quello di bloccare Gianluca Mancini dell'Atalanta per giugno.
Il giovane difensore è esploso grazie alla cura Gasperini tanto che gli orobici lo valutano già 25 milioni di euro ma gli ottimi rapporti tra Atalanta e Roma, rinsaldati dal recente trasferimento di Cristante nella Capitale, dovrebbero favorire l'operazione in cui potrebbe essere inserita anche qualche contropartita tecnica.