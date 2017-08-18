La Roma si toglie dalla corsa per Berardi. Troppo alto il prezzo fissato dal Sassuolo di 40 milioni

Sarebbe potuto essere un nuovo acquisto della squadra giallorossa ma il prezzo troppo alto ha bloccato sul nascere tutte le trattative

Berardi in orbita Roma? C’è stato più di un pensiero, ma nelle due ultime settimane calma piatta. C’è una motivazione: Monchi ha alzato il muro, conosce il gradimento di Di Francesco, ma ritiene che la valutazione del Sassuolo (oltre 40 milioni) sia uno sproposito. Vedremo se per Mahrez la partita è davvero chiusa e se la Roma andrà su soluzioni alternative. Ma la decisione su Berardi è quasi una sentenza: Monchi ha provato a capire la possibilità di abbassare le pretese del Sassuolo, ha intuito che non sarebbe stata aria malgrado i buoni rapporti e così ha deciso di defilarsi. Malgrado il gradimento di Di Francesco. E così prosegue la ricerca della Roma.

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