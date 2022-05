La Roma dalla Conference ha incassato 20 milioni. L’obiettivo della Fiorentina sarà fare lo stesso

La Roma ha vinto la Conference League. Nella finale di Tirana contro il Feyenoord, è bastato il gol di Nicolò Zaniolo per riportare un trofeo a Roma dopo 14 anni dall’ultima volta. La squadra di Mourinho, primo allenatore a vincere le principali tre coppe europee, guadagna così l’accesso alla fase a girone dell’Europa League.

Ma a quanto ammontano i ricavi ottenuti complessivamente dai giallorossi per i risultati raggiunti nella competizione?

La “torta” dei ricavi europei di ogni squadra è determinata da una serie di componenti. Per facilità, si distingue tra una “base” e una serie di “extra”.

La base è costituita da tre voci economiche: il market pool, cioè la “fetta” assegnata a una squadra come componente di una federazione nazionale; la quota fissa per la partecipazione alla fase a gironi; e infine quella determinata in base al ranking Uefa degli ultimi dieci anni. La somma di questi tre fattori ha fruttato alla Roma un totale di circa 9 milioni di incassi.

Gli extra, invece? Si tratta di premi assegnati in base ai risultati nella competizione. C’è una quota associata alla vittoria e una al pareggio, per esempio. Inoltre, a ogni passaggio del turno vengono versati nelle casse di ogni club altri milioni. Considerato il primo posto del girone di qualificazione, la Roma ha incassato 6 milioni extra, di cui 2 dal passaggio in semifinale, ai quali vanno aggiunti quelli dell’accesso e della vittoria della finale.

Ma non è finita qui. Solamente l’accesso all’ultimo atto della competizione aveva portato nelle casse della società dei Friedkin altri 3 milioni di euro. Ai quali, grazie alla vittoria del trofeo, vanno sommati ulteriori 2 milioni. Pertanto, la Roma è arrivata, grazie alla vittoria della Conference League, a una quota finale di circa 20 milioni di ricavi complessivi. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito

