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La rivincita dell'ex Zaniolo. Domani titolare al Franchi con la Roma contro la Fiorentina

Come riporta Gazzetta.it, l’ultima suggestione in casa Roma in vista della gara di domani contro la Fiorentina si chiama Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, che in passato ha indossato la maglia v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2018 20:38
La rivincita dell'ex Zaniolo. Domani titolare al Franchi con la Roma contro la Fiorentina - ESCLUSIVA AS ROMAFoto Fabio Rossi/AS Roma/ LaPresse 31/05/2017 Roma ( Italia) Sport Calcio Zaniolo firma il contratto con l&#x2019;AS Roma - Centro Sportivo &#x201c;Fulvio Bernardini&#x201d; Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo EXCLUSIVE AS ROMA Photo Fa
ESCLUSIVA AS ROMAFoto Fabio Rossi/AS Roma/ LaPresse 31/05/2017 Roma ( Italia) Sport Calcio Zaniolo firma il contratto con l&#x2019;AS Roma - Centro Sportivo &#x201c;Fulvio Bernardini&#x201d; Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo EXCLUSIVE AS ROMA Photo Fa
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Come riporta Gazzetta.it, l’ultima suggestione in casa Roma in vista della gara di domani contro la Fiorentina si chiama Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, che in passato ha indossato la maglia viola nel settore giovanile, e che è stato scartato da Pantaleo Corvino dovrebbe partire nell'undici titolare di Eusebio Di Francesco

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