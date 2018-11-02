La rivincita dell'ex Zaniolo. Domani titolare al Franchi con la Roma contro la Fiorentina

Come riporta Gazzetta.it, l’ultima suggestione in casa Roma in vista della gara di domani contro la Fiorentina si chiama Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, che in passato ha indossato la maglia v...

Come riporta Gazzetta.it, l’ultima suggestione in casa Roma in vista della gara di domani contro la Fiorentina si chiama Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, che in passato ha indossato la maglia viola nel settore giovanile, e che è stato scartato da Pantaleo Corvino dovrebbe partire nell'undici titolare di Eusebio Di Francesco