La Repubblica, presto l'incontro Chiesa-Commisso. La proposta dei viola e l'ombra Juventus nel suo futuro

Secondo quanto riporta La Repubblica, nelle prossime ore si terrà l’incontro tanto atteso tra Federico Chiesa e Rocco Commisso per decidere il futuro dell’esterno viola. I viola gli proporranno un con...

Secondo quanto riporta La Repubblica, nelle prossime ore si terrà l’incontro tanto atteso tra Federico Chiesa e Rocco Commisso per decidere il futuro dell’esterno viola. I viola gli proporranno un contratto in scadenza nel 2024. La Juventus ha pronta per il giovane attaccante un'offerta pari a 6 milioni a stagione ma il problema che potrebbe sorgere è quello legato all'acquisto. La Fiorentina lo valuta 70 milioni mentre i bianconeri hanno intenzione di offrire 55 milioni.